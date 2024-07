Concurso Caixa TI: futuros nomeados terão capacitação em IA

FA Francisco Artur

Aprovados no concurso devem ser nomeados no segundo semestre - (crédito: Pillar Pedreira/Agência Senado)

Com a perpectiva de nomear os aprovados no segundo semestre deste ano, o concurso da Caixa Econômica planeja desenvolver um programa de integração e capacitação com os novos funcionários da área de tecnologia e informação do banco.

De acordo com a Caixa, esses concursados terão treinamentos em inteligência artificial, "temas essenciais de TI, além de habilidades comportamentais". Para gerir esse programa de qualificação, a Caixa divulgou a contratação de uma empresa. Confira o anúncio aqui.

Por e-mail, a Caixa respondeu ao Correio como funcionarão as atividades da capacitação:

"O projeto de integração e adaptação deve, obrigatoriamente, abranger as seguintes etapas referentes ao processo de aprendizagem de novas competências:

Avaliação de perfis e comportamentos e integração customizados;

Formação (trilhas de capacitação para o desenvolvimento em competências digitais).



As Trilhas de Capacitação consistirão no desenvolvimento de competências digitais voltadas para os temas macro de TI: Soluções de TI, Serviços de TI, Governança de TI, Segurança de TI e Arquitetura de Software".

Concurso Caixa

O certame da Caixa ofertará 4.050 vagas, distribuídas entre níveis médio e superior. As provas foram realizadas em maio. Na área de técnico em tecnologia da informação (TI), setor que passará por treinamento, a seleção ofertará 2 mil oportunidades.

Os candidatos à seleção do banco estão, neste momento, à espera da divulgação do resultado de heteroidentificação. De acordo com a Cesgranrio — banca do concurso —, essa lista sairá em 29 de julho. Já os resultados estão previstos para 5 de agosto.