Concurso ANA: resultado provisório da avaliação de títulos é divulgado

Foi publicado nessa terça-feira (23/7) o resultado provisório na avaliação de títulos do concurso público da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). A lista com os nomes dos candidatos foi disponibilizada no Diário Oficial da União (DOU). Essa fase do processo seletivo determina os candidatos que seguem para o curso de formação.

Os candidatos poderão interpor recurso entre os dias 25 e 26 de julho, por meio da página oficial do certame. A divulgação do resultado final desta etapa, bem como a convocação para o desempate de notas, caso haja empate, está prevista para 7 de agosto no DOU e também no site da banca organizadora, o Cebraspe.

O certame oferece 40 vagas para o cargo de especialista em regulação de recursos hídricos e saneamento básico. A aplicação das provas ocorreu em 16 de junho nas 27 capitais do Brasil. Todas as vagas são destinadas para lotação em Brasília.