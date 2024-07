Zé Neto é diagnosticado com pneumonia e se afasta dos palcos

Que fique bem logo! O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, precisou dar uma pausa na carreira para cuidar da saúde. O artista foi diagnosticado com pneumonia bacteriana e precisou se afastar dos palcos por pelo menos 7 dias.

O comunicado foi publicado pelo perfil do artista no Instagram, na última terça-feira (23). As apresentações que ocorreriam dos dias 24 à 28 foram canceladas pela dupla sertaneja. A equipe de produção do artista ainda agradeceu aos fãs pela compreensão.

Nas redes sociais, internautas lamentaram pelo quadro de saúde do cantor e relembraram a briga que ele teve com a cantora Anitta. "Desejo melhoras", disse um fã. "O Zé precisa se benzer, gente", alertou outro. "Esse daí nunca mais teve saúde depois que bateu de frente com a Anitta", disparou outro.

Vale lembrar que, a funkeira e o sertanejo bateram de frente após o artista ter supostamente criticado a tatuagem íntima que a Poderosa fez no anus. Além disso, Segundo Zé Neto, a equipe de produção da cantora chegou a criticar o trabalho profissional da dupla durante uma apresentação.

"A gente não precisa fazer tatuagem no 'toba' para mostrar se está bem ou não. A gente simplesmente vem aqui e canta", disparou Zé. Na sequência, os fãs da famosa deduziram que a indireta foi para a artista que tinha acabado de realizar o procedimento no corpo.