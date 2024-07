MPF pede suspensão de concurso da Codevasf por edital não prever cotas

FA Francisco Artur

Os aprovados no certame podem ser alocados na sede da Codevasf, em Brasília, ou em outras unidades da companhia que estão localizadas nos locais onde as provas serão aplicadas - (crédito: Ed/Alves/CB/D.A Press)

A seção da Bahia do Ministério Público Público Federal (MPF) recomendou a suspensão do concurso da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) pelo edital não cumprir a política de cotas. As provas estavam previstas para 4 de agosto. Confira o documento da solicitação aqui.

Com a recomendação, as avaliações serão aplicadas em outra data. "CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADPF 186, em 26 de abril de 2012, reconheceu, por unanimidade, a constitucionalidade da política de cotas étnico-raciais, posicionamento ratificado no julgamento da ADI 3330", diz um trecho da recomendação, assinada pelo procurador Fábio Conrado Loula.

O Correio contatou a Codevasf e o Cebraspe, banca organizadora do concurso, para questionar sobre a recomendação do MPF. No entanto, não houve respostas até a última atualização desta matéria.

Concurso Codevasf

O certame da Codevasf prevê o preenchimento de 61 vagas de analista da instituição. As oportunidades são para candidatos com nível superior e os salários iniciais serão de mais de R$ 9 mil. As provas serão aplicadas nas capitais Aracaju, Belém, Maceió, Brasília, Goiânia, Macapá, Palmas, São Luís e Teresina. Também haverá avaliações nas cidades de Bom Jesus da Lapa (BA), Montes Claros e Petrolina.

Os aprovados no certame podem ser alocados na sede da Codevasf, em Brasília, ou em outras unidades da companhia que estão localizadas nos locais onde as provas serão aplicadas.