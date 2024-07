Correios revoga dispensa de licitação para concursos de carteiros

RP Raphaela Peixoto

A dispensa de licitação para escolha da banca organizadora do concurso da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios) para carteiros foi revogada, com isso, o processo de contratação da empresa responsável pelo concurso deve ser reiniciado. A medida foi anunciada nessa terça-feira (23/7).

A decisão, publicada no site de editais Correios, foi tomada "pela necessidade superveniente de incluir novos requisitos na contratação, implicando aumento nos encargos de planejamento, organização e elaboração das provas", explica a empresa. "A decisão visa garantir maior eficiência e qualidade na seleção dos futuros profissionais”, acrescenta o Correios.

De acordo com o documento, 11 instituições demonstraram interesse em organizar o certame. Entre elas, o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistência Nacional (Idecan); o Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades); o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe); a Fundação Getulio Vargas.

Desde junho, a questão sobre a revogação da licitação iniciada em abril tem sido debatida. Na ocasião, as empresas foram notificadas sobre a intenção de revogação e tiveram cinco dias úteis para recorrer. Apenas a Idecan apresentou contestação.

A nova seleção ofertará 3,2 mil vagas, prioritariamente para o nível operacional de carteiro. Entre o total de vagas, haverá também cargos para nível superior, como advogados, arquitetos e engenheiros. A aplicação do próximo concurso do Correios será expandida para outras cidades além das capitais. Ao todo, a aplicação das provas ocorrerá em 228 cidades.

De acordo com o cronograma divulgado pela empresa, a publicação do edital do concurso está prevista para setembro. A expectativa é os candidatos aprovados sejam nomeados em dezembro.

* Com informações da Agência Brasil