Iges-DF anuncia vagas para médico e assistente administrativo; confira

CB Correio Braziliense

Entre as vagas de médicos, o Instituto demanda profissionais especializados em hematologia e hemoterapia, cardiologista e cirurgiões cardiovascular e de cabeça e pescoço - (crédito: Freepik)

O Instituto de Gestão Estratégica em Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) abriu seleção para médicos, assistentes administrativos, analistas e estagiários. As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de julho, por meio do do site oficial do Iges. Acesse aqui.

Entre as vagas de médicos, o Iges-DF demanda profissionais especializados em hematologia e hemoterapia, cardiologista e cirurgião cardiovascular e de cabeça e pescoço. Para participar do processo seletivo, os candidatos devem ter ao menos seis meses de experiência na área, além de comprovar a especialização na área preterida e estar inscrito no Conselho Regional de Medicina.

Na área de assistência administrativa, o Iges demanda comprovação de nível médio completo, além de conhecimentos intermediários em Pacote Office e experiência de pelo menos seis meses no setor. Já para o cargo de analista, o instituto demanda nível superior completo em pedagogia, letras ou administração, além de experiência de seis meses e conhecimentos no Pacote Office.