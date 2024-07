Cidade baiana divulga concurso público com salários acima de R$ 12 mil

RP Raphaela Peixoto

Os candidatos serão selecionados mediante aplicação de prova escrita objetiva. O exame será composto por 60 questões, cuja a aplicação está prevista para 20 de outubro - (crédito: Reprodução/Freepik)

Foi publicado o edital de abertura do concurso da Prefeitura Municipal de Juazeiro (BA) com 233 vagas, além de formação de cadastro reserva, para diversos cargos de níveis superior, médio e fundamental. O salário varia entre R$ R$ 1.412 e R$ 12.868,87.

As inscrições já estão abertas. Os interessados podem ser inscrever do site do Instituto IDIB, banca organizadora do certame, até 6 de setembro. Para confirmar a inscrição, é necessário pagar uma taxa de inscrição que varia de R$ 90 a R$ 145, a depender do cargo.