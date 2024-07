Concurso Ibama: contratação da organizadora está prevista para setembro

RP Raphaela Peixoto

Em resposta ao Correio, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) afirmou que a contratação da banca organizadora do próximo concurso da autarquia está prevista para setembro.

De acordo com o Ibama, "somente após essa etapa poderemos definir e divulgar a data de publicação do edital e da aplicação das provas".

A autarquia está autorizada a realizar um certame para preencher 260 vagas. O aval foi publicado pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) no início do mês. Segundo a autorização, o prazo para a publicação do edital de abertura da seleção é de até seis meses, ou seja, até janeiro de 2025.

As oportunidades serão para o cargo de analista administrativo e para analista ambiental, 130 cada um. As carreiras são destinadas a candidatos de nível superior.

Solicitação de 2.201 vagas

No início do ano, o Ibama solicitou ao Ministério da Gestão a realização de um certame para o preenchimento de 2.201 vagas. A demanda pela realização de um novo concurso prevê que a seleção seja feita em 2025.

A solicitação ocorreu após o órgão realizar estudos internos. De acordo com a análise, é necessário o preenchimento de 1.498 cargos de analista ambiental e 703 cargos de analista administrativo.

Último concurso

O último concurso do Ibama ocorreu em 2021, com a oferta de 568 vagas para analista ambiental, técnico ambiental e analista administrativo.

Organizado pelo Cebraspe, os candidatos passaram pelas etapas de provas objetivas e discursivas. Na época, o salário era de até R$ 8.547,64.