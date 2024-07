Concurso CNJ: resultado final das provas objetivas é divulgado

RP Raphaela Peixoto

São ofertadas 60 vagas para candidatos com curso superior, sendo 20 destinadas ao cargo de analista jurídico e 40 para técnico judiciário - (crédito: Rômulo Serpa/Agência CNJ)

O resultado final nas provas objetivas referentes ao concurso público do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (25/7). Também foi disponibilizada a lista provisória de aprovados na prova discursiva.

O acesso à imagem da prova discursiva e aos espelhos de avaliação, bem como a interposição de recursos contra o resultado provisório na prova discursiva, ficará disponível nos dias 25 e 26 de julho, na página oficial do certame.

A divulgação do edital de resultado final na prova discursiva, de convocação para as etapas comprobatórias para os candidatos que solicitaram concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência e aos candidatos negros e indígenas está prevista para 12 de agosto de 2024.

Do certame

A banca examinadora da seleção será o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). São ofertadas 60 vagas para candidatos com curso superior, sendo 20 destinadas ao cargo de analista jurídico e 40 para técnico judiciário.

O certame do CNJ é composto pelas etapas de provas objetivas e discursivas e avaliação de títulos. Os exames foram aplicados em 30 de junho, em Brasília. Os salários variam entre R$ 8.529,65 (técnicos) e R$ 13.994,78 (analistas), além de diversos benefícios.