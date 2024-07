Concurso BNDES: Mais de 27 mil inscrições confirmadas em cinco dias

RP Raphaela Peixoto

O certame oferece 900 vagas para analista, sendo 150 para contratação imediata e 750 para cadastro de reserva. O salário inicial é de R$ 20.900 - (crédito: Divulgação/Senado Federal)

Com período de inscrições aberto desde a última sexta-feira (26/7), o concurso para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) já registrou mais de 27 mil inscrições no site do certame. Deste quantitativo, cerca de 10 mil inscrições já foram confirmadas, ou seja, já tiveram pagamento concluído ou isenção de taxa comprovada.

O certame oferece 900 vagas para analista, sendo 150 para contratação imediata e 750 para cadastro de reserva. O salário inicial é de R$ 20.900, para uma jornada de trabalho semanal de 35 horas.

As inscrições podem ser realizadas por meio da página oficial do concurso até 19 de agosto. Para garantir a inscrição, é preciso pagar uma taxa de R$ 110.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas e discursivas. Ambos os exames, bem como a aferição da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos negros, serão realizadas em todas as 26 capitais dos estados brasileiros e no Distrito Federal. Aplicação das provas está prevista para 13 de outubro.