Concurso Caixa: candidatos pedem aumento de vagas para cadastro de reserva

Candidatos eliminados no concurso da Caixa Econômica Federal solicitam aumento de vagas no cadastro de reserva. Em documento obtido pelo Correio, os concurseiros argumentam que o banco estaria em situação de "deficit de funcionários" e que, diante disso, necessitaria aumentar as oportunidades neste certame.

O "deficit" de pessoal, de acordo com o grupo de candidatos que solicitam o aumento da vagas no cadastro de reserva, será causado pelo programa de demissão voluntária (PDV), que "deve abranger até 3.200 empregados". "Os desligamentos dos funcionários ocorrerem entre 1º de julho a 30 de agosto de 2024".

Ao todo, de acordo com o edital, a seleção será para o provimento de 4.050 vagas, incluindo o cadastro de reserva. As chances serão tanto para profissionais com nível superior como para candidatos com ensino médio.

Ao estabelecer o número em 4.050 mil vagas, a Caixa colocou um limite (cláusula de barreira) na quantidade de candidatos que podem ser chamados no certame. Essa cláusula, de acordo com o grupo de candidatos que pede mais oportunidades no cadastro de reserva, "traz prejuízo para a Administração Pública, pois restringe o número de cadastro reserva".

O Correio solicitou um posicionamento da Caixa Econômica por meio de a assessoria de comunicação. Até a publicação desta reportagem, não houve respostas.