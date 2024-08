CNU: professor orienta o que estudar e como controlar a ansiedade

FA Francisco Artur

Resta pouco mais de duas semanas para as provas do CNU e a ansiedade dos candidatos começa a aumentar - (crédito: Canva/Divulgação)

Sentimentos como ansiedade, dúvidas em relação às provas discursivas e receio de não estar apto às exigências permearam algumas das perguntas sobre o Concurso Nacional Unificado (CNU) enviadas por seguidores do Correio no perfil oficial do jornal no Instagram.

O envio das questões ao Correio ocorreu entre quarta (31/7) e esta quinta-feira (1º/8). Com as perguntas em mãos, o especialista em concursos públicos e professor do Gran Cursos Eduardo Cambuy gravou um vídeo com todas as respostas (assista no final do texto).

Redação

Segundo Cambuy, as provas de redação no CNU dependerão do nível da vaga escolhida pelo candidato. Se a oportunidade exigir ensino superior, a redação será substituída por uma questão discursiva. Para as duas situações, o especialista destacou a necessidade de estudar políticas públicas envolvendo cada bloco temático.

"Estude políticas relacionadas à área de trabalho, à área administrativa, área de gestão, área de saúde, área de educação e as demais áreas de diferentes blocos do CNU", orientou.

Estudar na reta final



Resta pouco mais de duas semanas para as provas do CNU. Segundo Cambuy, o momento é de fazer os ajustes finais. "Faça revisões, simulados e exercícios. Garanta aquilo que você já estudou", comenta.

"Se ligue em eixos mais pesados da prova. Os outros eixos você deixa para o final, foque nos mais pesados", disse. Já como resposta à ansiedade, Cambuy defendeu o foco: "Não há tempo para se lamentar e chorar. É manter o foco até o dia 18 de agosto".