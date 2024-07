IGES-DF abre vagas para áreas médica e administrativa; confira

CB Correio Braziliense

O maior salário será o das vagas de médicos neurocirurgiões e cardiologistas. Esses profissionais ganharão R$ 15.292,32 - (crédito: Reprodução Frteepik/ Dragoscondrea)

O Instituto de Gestão Estratégica da Saúde do Distrito Federal (IGES-DF) abriu inscrições para analistas administrativos e para médicos nas área de cardiologia e neurocirurgia. As inscrições estão abertas até o dia 4 de agosto e podem ser realizadas no site do órgão (neste link aqui). As vagas serão para formação de cadastro de reserva.

Médico neurocirurgião

Segundo o edital da seleção do Iges-DF, candidatos a médico neurocirurgião devem, além de comprovar a graduação em medicina, possui residência ou título de especialista em neurocirurgia, registro no Conselho Regional de Medicina do DF e experiência de, pelo menos, seis meses na área de neurocirurgia. Os salários são de R$ 15.292,32. Confira o edital.

Médico cardiologista

Candidatos ao cargo de médico cardiologista devem comprovar graduação completa em medicina, além de ter residência ou especialização na área e registro do Conselho Regional de Medicina do DF. O cargo pede experiência de, pelo menos, seis meses como médico cardiologista, emergência cardiológica e atendimento de emergência a pronto socorro e procedimentos invasivos. Os salários são de R$ R$ 15.292,32. Veja o edital.

Analista II — Contratos

O cargo de analista II — Contratos exige graduação completa (sem especificar o curso), além de estar cursando uma pós-graduação. A vaga também exige experiência mínimas de seis meses nas áreas de contratos e gestão e análise de contratos. Os salários são de R$ 4.268,50. Confira o edital.

Analista II — Compras

Candidatos ao cargo de analista II — Compras devem comprovar graduação completa (sem especificar o curso), além de estar cursando uma pós-graduação. A vaga também exige experiência mínimas de seis meses nas áreas de compras, cotação, estimativa de preços, compras e contratações de equipamentos, materiais médicos, medicamentos, insumos e serviços no segmento hospitalar.

Os salários são de R$ 4.268,50. Veja o edital.

Analista III — gestão de desempenho

De acordo com o edital do Iges-DF, os candidatos ao cargo de analista III — gestão de desempenho devem possuir graduação em administração, gestão de RH ou psicologia, além de pós-graduação completa em gestão de pessoas.

O cargo também exige conhecimento avançado em Pacote Office, experiências na área de gestão de pessoas/recursos humanos, pesquisa e ações de clima e cultura, ações de treinamento e curso com carga horária mínima de 40 horas em treinamento e desenvolvimento ou endomarketing ou avaliação de desempenho. Os salários são de R$ 5.335,62. Confira o edital.