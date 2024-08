Concursos com salários de R$23 mil; veja os destaques desta quinta-feira

RP Raphaela Peixoto

Os principais destaques na área de concursos nesta quinta-feira (1º/8) são editais para professores ingressarem em universidades federais. O concurso da Universidade de São Paulo (USP) oferece remuneração de até R$23 mil. Confira:

Concurso USP com R$23 mil

A Universidade de São Paulo (USP) publicou nesta quinta-feira (1º/8) o edital de abertura do concurso para o cargo de professor titular com o salário de R$ 23.039,56. A vaga é para o Departamento de Patologia (VPT), mais especificamente para a na disciplina “VPT 3201 — ornitopatologia", caracterizando a área de conhecimento de “ornitopatologia”.

O período de inscrição ficará aberto entre os dias 2 de agosto a 29 de janeiro. As inscrições podem ser realizadas por meio do site da universidade. Candidatos serão classificados por avaliação de títulos, prova pública oral de erudição e prova pública de arguição.



Edital UFMT

A Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) lançou o edital de abertura do concurso público para provimento de vagas ao cargo de professor, integrante do Plano de Carreiras e Cargos do Magistério Superior, cujo ingresso dar-se-á na Classe A. O salário pode chegar a R$ 11.139,64, a depender da titulação e carga horária.

Interessados podem se inscrever por meio do site da UFMT no período entre 26 de agosto e 19 de setembro. Os candidatos farão prova escrita, prova didática, além de avaliação de títulos. O resultado final da seleção está prevista para março de 2024.

Concurso MPSP Novo concurso para promotor

O Ministério Público de São Paulo aprovou a proposta apresentada pela Procuradoria-Geral de Justiça para a realização do novo concurso para ingresso na carreira do magistério. A seleção recrutará mais 75 promotores substitutos.

O último concurso foi realizado em 2023. Foram selecionados 75 candidatos para promotores substitutos. O concurso foi composto por três fases: exame preambular, prova escrita e exame oral.

Concurso ARSP ES

Foi publicado o edital de abertura do concurso público da Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo. São ofertadas 2 vagas, além de formação de cadastro reserva. As oportunidades são para o cargo de especialista em regulação e fiscalização, em diversas especialidades. Os candidatos aprovados e nomeados receberão salário de R$ 7.222,76, além de benfício.

As inscrições podem ser realizadas por meio da página oficial do certame entre os dias 9 de agosto a 5 de setembro. O valor correspondente à taxa de inscrição será de R$ 78. A seleção será realizada por meio de prova objetiva e discursiva, cuja a aplicação etapa marcada para 29 de setembro.

