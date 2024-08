Radar de concursos: confira destaques desta quarta-feira (7/8)

FA Francisco Artur

O radar do Correio traz novidades para concurseiros de todo o país - (crédito: Reprodução/Unsplash)

O radar de concursos desta quarta-feira (7/8) aponta para novidades em seleções de todo o território nacional, além dos certames da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e do Instituto de Gestão Esttratégica em Saúde (IGES-DF). Confira:

Anvisa

Candidatos aprovados no concurso da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) receberam, nesta quarta, os resultados da prova de títulos. A informação pode ser checada no Diário Oficial da União.

O certame teve edital lançado neste ano e preencherá 50 vagas de especialista em regulação e vigilância sanitária. Os salários iniciais são de R$ 16.413, 35.

Concurso INSS

O Diário Oficial da União desta quarta também mostra a autorização para a realização de um novo concurso do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). O futuro certame preencherá 175 oportunidades na carreira de perícia médica.

O cargo de perito médico do INSS receberá R$ 16.875.99. No momento, o instituto se concentra na escolha da banca organizadora do concurso. O INSS tem até seis meses para publicar o edital.

Professor

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina lançou edital para seleção de 49 vagas para professor em diversas áreas do conhecimento como história, matemática, informática e física.



As inscrições, segundo o edital (confira aqui) podem ser feitas até o dia 14 de agosto, pelo site da instituição.

Leia também: Ministério Público pede a suspensão de concurso em Aparecida de Goiânia

Distrito Federal

Saindo dos concursos nacionais, o radar do Correio vai abordar as oportunidades no Distrito Federal. A Polícia Militar distrital, de acordo com o Diário Oficial do DF, convocou 1.232 candidatos aprovados no último concurso para o Curso de Formação de Praças.

Os aprovados deverão comparecer ao Departamento de Educação e Cultura (DEC), no Setor Policial, Área Especial, Conjunto 4, Asa Sul, Brasília, para entregar a documentação necessária. O prazo para esta etapa será entre os dias 9 e 26 deste mês.