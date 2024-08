Radar de concursos: confira os destaques desta terça-feira (6/8)

FA Francisco Artur

Homem estudando - (crédito: Freepik)

Alô, concurseiros! Está chegando os destaques de concursos desta terça-feira (6/8), com as melhores oportunidades no serviço público brasileiro! Nossa listinha começa com a oferta de 41 vagas para analista judiciário no Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO). Além dessas oportunidades, o certame ofertará cadastro de reserva.

Previstas para ocorrer no dia 20 de outubro, as provas do certame do TJ-GO cobrarão conhecimentos gerais e específicos. As vagas são para candidatos com nível superior, nas áreas de oficial de justiça (29 vagas), análise de sistemas (quatro vagas) e contabilidade (oito vagas). Os salários iniciais serão de R$ 5.200,37.

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 4 de setembro e 3 de outubro, no portal do Instituto Verbena, banca organizadora do concurso. Para confirmar a inscrição, será preciso pagar uma taxa de R$ 115. Confira o edital aqui.

Professor de matemática

Também foi publicado nesta terça-feira o edital de uma seleção para o preenchimento de três vagas para professor de matemática no Instituto Federal do Norte de Minas. As inscrições podem ser feitas entre esta sexta-feira (8/8) e o dia 18 de agosto, no site da instituição.

O processo seletivo será composto por duas etapas: prova de títulos e experiência docente, além da prova de desempenho didático. Essa avaliação será realizada no campus da cidade de Januária, em Minas Gerais, entre os dias 23 e 24 de agosto.

Comissão Nacional de Energia Nuclear

Atenção, cientistas, pesquisadores e especialistas em energia! A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) teve autorização do governo federal para realizar um concurso público para o preenchimento de 150 vagas.

Com a autorização, oficializada por meio de uma portaria publicada no Diário Oficial da União de segunda-feira (5/8), a CNEN deverá publicar o edital em até seis meses, contados a partir desta terça.

Concurso Caixa homologado!

Os resultados do concurso da Caixa Econômica Federal para os cargos de técnico bancário novo - nível médio foram publicados no Diário Oficial da União desta terça-feira. Veja aqui. Essas informações já haviam sido publicadas na segunda-feira, pela Fundação Cesgranrio, banca organizadora do certame.

O concurso da Caixa ofertou 4.050 vagas, sendo duas mil para técnico bancário novo - nível médio, e outras duas mil para técnico bancário especialista em tecnologia de informação - nível médio. As outras 50 vagas serão distribuídas entre engenheiros e médicos do trabalho — ambos os cargo de nível superior. Os resultados para essas áreas serão divulgados no dia 19 de agosto, segundo o cronograma.