Iges-DF seleciona técnicos e médicos com salário de até R$15 mil

FA Francisco Artur

Novos editais para contratação de médicos e técnicos hospitalares foram anunciados pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF). Segundo as publicações, as oportunidades serão para formação de cadastro de reserva.

Na área médica, o Iges-DF visa formação de cadastro reserva para geriatras, nutrólogos e pediatras. Para se candidatar a uma vaga de geriatra, o candidato, além de ser médico, deve ter residência em geriatria, com registro no Conselho Regional de Medicina do DF e ter experiência na área. Confira o edital.

Para a vaga de médico pediatra, o candidato deve ter residência ou título de espcialista em pediatria, além de registro no Conselho Regional de Medicina do DF e experiêcia mínima como médico pediatra em atendimento de urgência e emergência. Veja o edital aqui.

Já parao cargo de médico nutrólogos, os candidatos que desejam concorrer à formação do cadastro de reserva no Iges-DF devem ter graduação em medicina, além de comprovar residência ou especialização em nutrologia, registro no Conselho de Medicina do DF e experiência de seis meses como nutrólogo. Veja o edital aqui.

As inscrições para os cargos de médico no Iges-DF ocorrem até o dia 11 de agosto, por meio do site do instituto. Os salários para médicos serão de R$ 15.292,32.

Técnico hospitalar

Além de diversas especialidades na área médica, o Iges-DF anunciou a formação de cadastro de reserva para técnicos de manutenção de equipamentos e instrumentos médico-hospitalares.

Essas vagas demandam curso técnico em eletroeletrônica, eletrônica, mecatrônica, equipamentos biomédicos ou manutenção de equipamentos médico e hospitalares.

Outras exigências do cargo abordam as necessidade de comprovar ensino técnico de manutenção de equipamentos médico-hospitalares, além de registro no Conselho Federal dos Técnicos Industriais e conhecimento básico no Pacote Office. Veja o edital.

As remunerações ficam são de R$ 2.813,16. É possível se inscrever à formação de cadastro de reserva para técnicos médico-hospitalares até o dia 11 de agosto por meio do site do Iges-DF.