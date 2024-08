Concurso INSS: governo autoriza 175 vagas com salários de R$ 16 mil

FA Francisco Artur

O INSS ficará encarregado a escolher a banca organizadora do concurso. O instituto terá até seis meses para publicar o edital do futuro certame - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Alô, concurseiros, tem expectativa de nova seleção no setor público! Trata-se do certame do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), que prevê 175 vagas de médico perito, com salários de R$ 16 mil.

O futuro certame foi autorizado nesta quarta-feira (7/8), pela ministra substituta de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Cristina Kiomi Mori. A assinatura da titular substituta foi publicada no Diário Oficial da União. Veja aqui.

Com a autorização da mnistra substituta, o INSS ficará encarregado a escolher a banca organizadora do concurso. O instituto terá até seis meses para publicar o edital do futuro certame.