Radar de concursos: certame oferta salário de até R$ 30 mil; veja

FA Francisco Artur

O panorama de concursos desta quinta-feira apresenta novidades para quem almeja uma carreira no setor público - (crédito: Hermann Traub por Pixabay)

O radar de concursos desta quinta-feira (8/8) apresentará novidades e boas oportunidades para quem sonha em ter um emprego no setor público. A lista começará pelos bons salários ofertados na carreira do Ministério Público.

MP-MG

Trata-se do Ministério Público de Minas Gerais (MP-MG). De acordo com o procurador-geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, Jarbas Soares, um edital com vagas para o cargo de promotor de justiça substituto será anunciado até sábado (10/8).

O número de oportunidades, porém, não foi divulgado pelo procurador-geral. O salário inicial de promotor de justiça do MP-MG é de R$ 34.052,95.

Confira o anúncio do procurador-geral Jarbas Soares:

Agência Espacial Brasileira

Em linha às expectativas de anúncio de concursos públicos, o Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) anunciou a permissão para um certame da Agência Espacial Brasileira (AEB). O anúncio foi oficializado no Diário Oficial da União desta quinta-feira. Veja aqui.

Serão ofertadas 30 vagas de nível superior, distribuídas entre 15 vagas para analista em ciência e tecnologia e outras 15 oportunidades para tecnologista. Com a permissão do MGI, um edital de concurso da AEB pode sair a qualquer momento.

Concurso professor

Na lista de concursos para professores, o radar desta quinta-feira apresenta anúncios de convocação de aprovados e lançamento de editais. A Secretaria de Educação de Goiás por exemplo, anunciou a convocação de 318 professores aprovados no certame.

O nome dos convocados consta no Diário Oficial do estado, na terça (6/7). Veja aqui. Como primeiro passo, os candidatos devem realizar o Cadastro no Sistema Eletrônico de Informações, enviando RG e CPF digitalizado, no período de 7 a 9 de agosto pelo e-mail posse@goias.gov.br.

Seleções abertas

Ainda na área da licenciatura, há processos seletivos abertos nas Universidades de Brasília e na Federal Fluminense. Na capital federal, um concurso público proverá uma vaga e a formação de cadastro de reserva a graduados em turismo. Veja o edital.

As inscrições ocorrerão entre os dias 19 agosto e 20 de setembro. Para concorrer a uma vaga de professor da UnB na especialidade de turismo, o candidato fará provas escritas, além de avaliações orais, didáticas e de títulos. As datas das provas ainda não foram divulgadas no edital.

Na Universidade Federal Fluminense (UFF), haverá uma seleção para professor substituto para o departamento de engenharia de produção. O período de inscrição será de 13 a 26 de agosto. Confira o edital aqui.