CNU tem mudanças em salários, cartão de respostas e avaliação de PCDs

FA Francisco Artur

O Concurso Nacional Unificado ocorrerá daqui a nove dias, no domingo (18/8) - (crédito: Reprodução/Freepik)

O Concurso Nacional Unificado (CNU) teve edital modificado, com mudanças anunciadas nesta sexta-feira (9/8), pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), pasta organizadora do certame. As provas do CNU serão realizadas no domingo (18/8), em todo o país.

Veja o documento retificado aqui. As mudanças se referem a pontos como a permissão de anotação do gabarito, salário do cargo de técnico em indigenismo, da Fundação Nacional de Povos Indígenas (Funai). A remuneração ofertada reduziu de R$6.987,19 para R$6.002,80.

Folha de respostas

Outra retificação do edital do CNU foi a de ser possível a anotação do gabarito da prova do concurso, uma oficialização de um acordo feito em julho entre a Defensoria Pública da União (DPU) e o MGI.

Com isso, no dia da prova, o candidato receberá da banca — em cada um doa dois turnos — uma folha para anotação do gabarito da avaliação. Esse papel poderá ser levado para casa nos últimos 30 minutos que antecedem o término da prova.

Qualquer anotação ou impressão em outro documento sujeitará o candidato infrator à eliminação do concurso. Outra observação diz respeito à determinação de que o concorrente não poderá ingressar no local de prova, no turno da tarde, com a folha para anotação do gabarito da manhã. Será necessário deixá-la guardada.

Salário do cargo na Funai

De acordo com o edital retificado, candidatos convocados para o cargo de técnico em indigenismo da Funai receberão um salário de R$6.002,80 e não o de R$6.987,19, como estava previste no documento anteriormente.

remuneração ofertada reduziu de R$6.987,19 para R$6.002,80. Entre os novos servidores da Funai, também haverá mudança na remuneração da Gratificação de Apoio à Execução da Política Indigenista (GAPIN), que agora será R$5.128,03 de vencimento básico e R$874,77 de GAPIN, totalizando R$6.002,80.

Avaliação psicossocial

A retificação no edital do CNU também contou com mudanças em procedimentos de avaliação biopsicossocial para verificação de condição de pessoa com deficiência, esclarecendo que será feita com base na documentação médica enviada pelo candidato ou pela candidata, podendo ser atestado, laudo, relatório ou laudo caracterizador de deficiência.

Preparação para o CNU

A nove dias da prova do Concurso Nacional Unificado, professores e especialistas em seleções para cargos públicos recomendam intensificar as revisões de conteúdos já estudados e fazer testes simulados.

O especialista em concursos públicos Eduardo Cambuy, professor do Gran Concursos, respondeu algumas das principais perguntas de quem está estudando para o CNU. Ele deixou um recado. Confira: