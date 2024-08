Radar de concursos: veja os destaques desta sexta-feira (9/8)

FA Francisco Artur

O radar de concursos desta sexta lhe deixa informado sobre tudo a respeito das melhores oportunidades no setor público - (crédito: Reprodução/Freepik)

O radar de concursos desta sexta-feira (9/8) tem destaques em diversas áreas da administração pública. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional publicou, no Diário Oficial da União, o resultado final na avaliação de títulos do concurso na Agência Nacional de Águas e Saneamento (ANA). Confira publicação.

O certame da ANA preencherá 40 vagas, todas exigem nível superior. Os aprovados e nomeados receberão salários iniciais de R$ 16.413,35, para a carga horária de 40 horas semanais.

Bolsa de pesquisa na saúde

O Hospital das Clínicas de Porto Alegre ofertará bolsas para o desenvolvimento de atividades técnicas e científicas de tecnologias em saúde. As inscrições ocorrerão entre esta sexta-feira (9/8) e o dia 16 de agosto. Confira os detalhes do programa.

Funai contrata consultor

A Fundação dos Povos Indígenas lançou edital para seleção de um profissional de nível superior que trace um "diagnóstico" sobre a participação de indígenas em políticas e programas relacionados à "gestão de recursos hídricos". Confira a publicação aqui.

Leia também: Candidatos pedem continuidade do concurso para auditor de controle do DF

CNU retificado

A nove dias para a realização das provas em todo o país, o Concurso Nacional Unificado contou com uma retificação no edital nesta sexta-feira (9/8). Agora, o documento oficializa a permissão da anotação do gabarito em uma folha que será fornecida pela banca, no dia da prova.

A folha só poderá ser levada nos últimos 30 minutos que antecedem o término da prova. Qualquer anotação ou impressão em outro documento sujeitará o candidato infrator à eliminação do concurso.

O concorrente não poderá ingressar no local de prova, no turno da tarde, com a folha para anotação do gabarito obtida no turno da manhã. Será necessário deixá-la guardada.

A retificação do edital do CNU para que seja possível a anotação do gabarito da prova do concurso foi uma oficialização de um acordo feito em julho entre a Defensoria Pública da União (DPU) e o Ministério de Gestão e Inovação, pasta organizadora do certame nacional unificado.

Outras mudanças no edital do CNU



Outras mudanças no edital do CNU dizem respeito a salários, cronograma do concurso e perícia médica. Nos salários, o novo documento mostra que a remuneração do cargo de técnico em indigenismo, da Funai foi reduzida de R$ 6.987,19 para R$ 6.002,80.

A mudança foi feita em função de ajuste no valor da Gratificação de Apoio à Execução da Política Indigenista (GAPIN). Agora a remuneração será composta por R$ 5.128,03 de vencimento básico e R$ 874,77 de GAPIN, totalizando R $6.002,80.



Também foram publicadas mudanças em algumas datas do cronograma, pois algumas coincidiam com o fim de semana das eleições municipais, no início de outubro. Confira a retificação aqui.

A retificação no edital do CNU também contou com mudanças em procedimentos de avaliação biopsicossocial para verificação de condição de pessoa com deficiência, esclarecendo que será feita com base na documentação médica enviada pelo candidato ou pela candidata, podendo ser atestado, laudo, relatório ou laudo caracterizador de deficiência.