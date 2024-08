CNU: veja quem terá direito a atendimento e provas especiais

FA Francisco Artur

No dia do CNU, o atendimento especial ocorrerá por meio da colocação do candidato em salas de fácil acesso, fornecimento de mesa e cadeiras separadas, leitura labial, mesa para cadeiras de rodas, apoio para perna e pé, além de tempo adicional para a conclusão das provas - (crédito: Reprodução/Freepik)

Conhecido como "Enem dos Concursos", o Concurco Nacional Unificado (CNU) deve contar com a participação de mais de 2 milhões de candidatos. Desses, 54.219 inscritos terão atendimento especial no dia das provas, previstas para domingo (18/8).

De acordo com o Ministério da Gestão e Inovação (MGI), pasta que organizará o CNU, os atendimentos especiais abrangerão o público formado por Pessoas com Deficiência (PcD), autistas, gestantes e lactantes, além de outros candidatos que informaram limitações funcionais e necessidade de adaptações.

Como vai funcionar

No dia do CNU, o atendimento especial ocorrerá por meio da colocação do candidato em salas de fácil acesso, fornecimento de mesa e cadeiras separadas, leitura labial, mesa para cadeiras de rodas, apoio para perna e pé, além de tempo adicional para a conclusão das provas.

Segundo o MGI, foram identificados 1.551 pedidos de atendimento especial por gestantes. Os principais apoios a esse público foram prestação da prova em sala de fácil acesso, apoio para perna e pé, além de mesa e cadeira separadas.

Entre as lactantes que prestarão o CNU, 1.874 solicitaram atendimento especial no dia da prova. O MGI também registrou 7.035 solicitações de atendimento especial relacionados a autismo. Entre as principais solicitações estão auxílio para leitura/transcrição, tempo adicional, sala de fácil acesso, mesa e cadeira separadas.

Provas especiais

Entre os candidatos que solicitaram atendimento nas provas do CNU, 7.126 candidatos receberão kits específicos de provas, preparados principalmente para candidatos com baixa visão, cegueira e/ou deficiência auditiva. Outros 54.219 dos candidatos contarão com o atendimento, porém solicitaram acesso à prova comum, assim como os demais inscritos.

Kits

No dia do concurso, o MGI também disponibilizará provas em braile, prova ampliada — macrotipo 24, DVD com videoprova em libras, DVD com prova adaptada para leitor de tela. Ao todo, serão 15 kits com tipos diferentes de provas, cada um em atendimento às necessidades específicas apontadas pelo candidato.



Revisão

A menos de uma semana da prova do Concurso Nacional Unificado, professores de cursinhos preparatórios recomendam intensificar as revisões de conteúdos já estudados e fazer testes simulados. O especialista em concursos públicos Eduardo Cambuy, professor do Gran Concursos, respondeu algumas das principais perguntas de quem está estudando para o CNU. Confira: