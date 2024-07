CNU: teste os seus conhecimentos com quiz para o concurso

FA Francisco Artur

O CNU, incialmente estava previsto para ocorrer em maio. No entanto, àquela época, devido à tragédia climática gerada por enchentes em diversas cidades do Rio Grande do Sul, o certame foi adiado para agosto - (crédito: EBC)

A preparação para o Concurso Nacional Unificado (CNU) está na reta final! Com provas previstas para o dia 18 de agosto, o certame tem a expectativa de contar com a participação de mais de 2,65 milhões de inscritos.

O CNU estava previsto para ocorrer em maio. No entanto, devido à tragédia climática gerada por enchentes em diversas cidades do Rio Grande do Sul, o certame foi adiado para agosto.

À ocasião, o Correio conversou com candidatos que farão a prova em Brasília. Ações como acompanhar videoaulas, participar de grupos de estudo, cuidar da saúde mental e, principalmente, por em prática os conhecimentos teóricos estavam e continuam na rotina dos concurseiros.

Sem dúvidas, a melhor maneira de se preparar, de acordo com professores de cursos preparatórios para concursos, é apostar em simulados. Diante disso, o Correio contatou o Gran Concursos para elaborar um questionário em forma de quiz, com 10 perguntas de conhecimentos gerais.

Perguntas

Preparados? Procure um local silencioso, concentre-se e boa sorte!