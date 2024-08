TCDF dá 30 dias para que GDF programe nomeação de agentes de saúde

FA Francisco Artur

De acordo com o TCDF, diante da falta de servidores distritais, as funções de agentes de saúde e ambiental vêm sendo desempenhadas por servidores do Ministério da Saúde - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A.Press)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) terá 30 dias para apresentar uma programação de nomeação dos agentes de saúde e do meio ambiente aprovados em concurso público. O prazo foi estipulado pelo Tribunal de Contas do DF, que acionou a pasta para que o cronograma seja apresentado.

Leia também: CNU: veja quem terá direito a atendimento e provas especiais

De acordo com o TCDF, diante da falta de servidores distritais, as funções de agentes de saúde e ambiental vêm sendo desempenhadas por servidores do Ministério da Saúde. Com a nomeação dos novos funcionários do DF, a ideia do TCDF é que haja uma devolução dos servidores federais para o ministério.

"Os servidores do órgão federal estão em postos de trabalho que deveriam ser ocupados pelos concursados da carreira de vigilância ambiental", escreveu a assessoria de imprensa do tribunal. "A situação (servidores federais em vez de distritais) cria uma falsa impressão de que existem AVAs e ACSs em número suficiente na capital", completou.

O Correio contatou a assessoria de comunicação da SES-DF para solicitar um posicionamento em relação ao comunicado do TCDF. Até a publicação desta reportagem, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal não respondeu as perguntas.

Confira a publicação do TCDF, na página oficial do Instagram: