CNU: Alerta para acesso ao cartão de confirmação

Na reta final para o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), apenas 35% dos mais de 2,1 milhões de inscritos acessaram o cartão de confirmação no site da banca organizadora, a Fundação Cesgranrio. O documento não é obrigatório para a realização da prova, no próximo domingo (18), mas indica o local onde o candidato foi alocado. Brasília é a capital com maior número de inscritos, 195,7 mil e os exames serão aplicados em 268 locais de provas, como escolas, universidades e institutos.

Técnicos da pasta contam que muitas pessoas deixam isso para a última hora, mas o MGI recomenda que é preciso checar o quanto antes, porque o local da prova pode ter mudado. Vale lembrar que o número de municípios onde serão aplicadas as provas aumentou de 220 para 228 após o adiamento do exame de maio para este mês devido à tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul.

De acordo com o coordenador-geral de logística do CPNU, Alexandre Retamal, outros 20 mil inscritos foram distribuídos em cidades do Entorno do Distrito Federal para reduzir o volume de candidatos na capital do país. E, mesmo assim, o total de participantes do CPNU em Brasília equivale ao de três provas do Enem.

O exame do CPNU está dividido em duas etapas, a primiera, pela manhã, e a segunda, à tarde. Os portões fecham às 8h30 e às 14h, respectivamente, no horário de Brasília. Estão em disputa 6.640 vagas distribuídas em 21 órgãos da administração federal.

Em entrevista, ontem, ao programa Bom Dia, Ministra, a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), Esther Dweck, demonstrou preocupação com o fato de poucos candidatos terem acessado o cartão de confirmação. Ela reforçou que houve alterações pontuais nos locais de aplicação e os candidatos podem se confundir, acreditando que já sabem onde realizarão o exame, mesmo sem ter acessado o cartão definitivo. "É muito importante que todo mundo consulte novamente, para ter certeza se o seu local de prova foi mantido ou se mudou", orientou a ministra.

De acordo com Retamal Alexandre Retamal, o monitoramento remoto do exame será feito em uma central que será montada na sede do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em Brasília. Ao todo, cerca de 250 mil pessoas estarão envolvidas com o concurso apenas no DF. "Se a gente pensar ainda que esse pessoal todo faz prova de manhã e de tarde, vai ter que se alimentar, vai ter que pegar ônibus, pegar metrô, para ter uma ideia, estamos falando de 9% da população economicamente ativa do DF vai envolvida", disse Retamal.

Na entrevista, Esther Dweck também anunciou que a convocação dos candidatos aprovados contará com três chamadas e que serão desclassificados os candidatos que não responderam nos prazos determinados. "Eu queria que as pessoas ficassem muito atentas, porque a gente faz três chamadas. Se a pessoa não atende à chamada, ela está fora", alertou a ministra. Ela destacou ainda que o curso de formação dos aprovados está marcado para janeiro de 2025.

Segurança

Com o objetivo de evitar fraudes, haverá coleta de digitais e exame grafológico. Segundo o Ministério da Gestão, as medidas de segurança foram recomendadas pela Polícia Federal. Quando os participantes receberem os exames nas salas de aplicação, vão preencher o cartão de resposta com os dados necessários, assinar e escrever a frase indicada. Nesse momento, um dos aplicadores da prova vai circular pela sala para coletar a digital, que ficará registrada no próprio cartão de resposta.

A coleta das digitais dos candidatos e a realização do exame grafológico será realizada pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin), em ambos os turnos. O objetivo é garantir que o candidato que estiver prestando a prova seja a mesma pessoa que tomará posse no cargo, caso aprovada. Segundo Retamal, a conferência das digitais e das assinaturas será feita somente dos candidatos aprovados.

Outra medida de segurança é o fato de que os candidatos não poderão sair dos locais do exame com o caderno de provas, nem escrever no verso do cartão de confirmação. No entanto, será entregue uma folha, em cada período, para que os candidatos anotem as respostas e possam levá-las para conferir com o gabarito, posteriormente. As folhas conterão o número exato de questões. A folha da manhã não poderá ser levada para dentro da sala no período da tarde. Elas devem ser guardadas em um envelope fornecido pelos fiscais para guardar utensílios pessoais, como celulares e chaves.

A recomendação de professores e especialistas em concursos públicos é manter a calma e revisar os assuntos já estudados. Segundo a professora Núbia Oliveira, do Estratégia Concursos, o momento é de relembrar temas estudados. "O momento de agora é o de abrir cada 'gavetinha do cérebro' e relembrar a informação que está guardada lá, de modo que na hora da prova ele lembre rapidamente e consiga responder a questão sem ficar em dúvida", orientou.

Segundo Oliveira, as revisões para hoje e amanhã devem priorizar os eixos de maior relevância na prova, além de intercalar a leitura de resumos com a resolução de questões. A professora complementou que o candidato deve priorizar as matérias da prova de conhecimentos específicos (prova 2) pois valem mais pontos e podem assegurar uma quantidade relevante de pontos na prova. Essas matérias também poderão ser cobradas na prova discursiva.

Cronograma

De acordo com o cronograma do CPNU, os cadernos das provas serão divulgados a partir das 20h de domingo, no site do MGI. Em seguida, será o momento da divulgação dos gabaritos oficiais, na terça-feira (20). Já os prazos para interposição de recurso será entre quarta e quinta-feira.

Em 10 setembro, o Ministério da Gestão disponibilizará as imagens do cartão-resposta de cada candidato. O próximo passo, segundo o cronograma do CPNU, será a publicação,em 8 de outubro, das notas finais das provas objetivas e da nota preliminar das avaliações discursivas. Os candidatos terão dois dias para pedir a revisão das notas das provas discursivas.

Outros pontos do cronograma também devem ser observados pelos candidatos a depender das características de cada cargo ou tipo de inscrição. Algumas vagas exigem, por exemplo, prova de títulos, e candidatos autodeclarados negros ou indígenas serão convocados para o procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas. Já o prazo para a perícia médica dos candidatos que se declararem com deficiência vai de 17 a 25 de outubro.

A data mais esperada é 21 de novembro, quando devem ser publicados os resultados do primeiro concurso nacional unificado. A expectativa, segundo o Ministério da Gestão, é de que as convocações comecem em janeiro de 2025. O cronograma completo e o link de acesso ao cartão de confirmação estão disponíveis na página oficial do CPNU: www.gov.br/gestao/pt-br/concursonacional.

Nova edição

No programa, a ministra também reiterou que o governo analisa a possibilidade da realização de uma nova edição do Enem dos Concursos em 2025. De acordo com Dweck, a pasta almeja que as provas sejam aplicadas novamente em agosto. Para tal, o edital de abertura do concurso deve ser publicado ainda em março do ano que vem. "Temos muita vontade de realizar um novo (concurso unificado). A nossa ideia seria no ano que vem, mas ainda não temos essa decisão. Vamos fazer o balanço e no, segundo semestre, tomar essa decisão para, até o início do ano que vem, se houver um novo, anunciarmos e publicarmos o edital", assegurou a ministra.

No domingo, após as provas, às 20h, o Correio fará uma live no canal do YouTube com professor para comentar o dia de provas. Acompanhe a transmissão no canal @correio.braziliense e, se preferir, aponte a câmera do celular para o QR Code nesta página.

