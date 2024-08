RP Raphaela Peixoto

Faltando cinco dias para a aplicação do Concurso Nacional Unificado, conhecido como Enem dos Concursos, é importante que os candidatos estejam preparados para fazer a prova. Nesse sentido, o Correio fez um checklist do que é necessário levar no dia da prova. As provas serão aplicadas neste domingo (18/8) em mais de 228 cidades. Aproximadamente 2,1 milhões de candidatos de todo o Brasil concorrerem a uma das 6.640 vagas em 21 órgãos federais.

Os itens essenciais são o cartão de confirmação da inscrição, que pode ser impresso no site oficial da seleção, e o documento de identidade original com foto. O uso de documentos digitais será permitido — nesse caso, conforme estabelecido no edital, o candidato precisará acessar o aplicativo durante a identificação, que ocorrerá na entrada da sala. Cópias não serão aceitas, mesmo que autenticadas, além de fotografias do documento, mesmo que estejam na galeria do telefone .

Caneta específica para a prova

O candidato também deverá levar caneta preta de material transparente para utilizar no dia das provas. Não serão fornecidas canetas e não será permitido se comunicar durante as provas. Por isso, é recomendado que os candidatos levem mais de uma caneta reserva.

Alimentos

Além disso, é permitido que os candidatos levem alimentos e água no dia da prova. As embalagens dos alimentos devem estar lacradas e as garrafas de água precisam ser transparentes.

Sem celulares

No caso do telefone celular deverá ficar desligado durante toda a prova e eventuais alarmes devem ser desativados. Ao entrarem na sala de provas, os candidatos deverão colocar seus objetos pessoais de natureza eletrônica no envelope porta-objetos disponibilizado pela fiscalização e guardá-lo lacrado embaixo de sua carteira, sob pena de eliminação do certame.