CNU: DF teve a menor taxa de abstenção do país; Ceará teve a maior

PG Pedro Grigori PG Pablo Giovanni

A ministra também informou que a maior taxa de abstenção ocorreu no bloco 8, o de nível médio. - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)

O Distrito Federal teve a menor taxa de abstenção no Concurso Nacional Unificado, aplicado neste domingo (18/8) em 228 cidades espalhadas pelo Brasil. De acordo com a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, cerca de 1 milhão de pessoas fizeram a prova em todo país — cerca de 47% dos 2,1 milhões de inscritos.

Embora os dados do CNU ainda não estejam totalmente consolidados, uma análise preliminar também apontou que o estado com maior abstenção foi o Ceará.

A ministra também informou que a maior taxa de abstenção ocorreu no bloco 8, o “Nível Médio”. A menor taxa foi no bloco 3, o de “Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Agrário”.



Esther Dweck disse que o número de abstenção foi dentro do esperado, ficando abaixo de outros concursos. “Era o esperado. Já sabiamos que seria acima de 40%, que é a média histórica, e mais de 50% para grandes concursos”, disse a ministra. “O último concurso do Banco Central teve 62% de abstenção, o concurso do Banco do Brasil teve em torno de 50%”, completou.

“Não houve vazamento de provas. As pessoas que saíram com o caderno foram eliminadas. Isso foi comunicado desde o início, mas o número de casos foi muito pequeno”, explicou a ministra. O total representaria cerca de 0,05%, envolvendo aproximadamente 500 pessoas, que sofreram outras punições previstas no edital.



Gabarito oficial



O gabarito oficial do Concurso Nacional Unificado (CNU), o “Enem dos Concursos”, será disponibilizado a partir de terça-feira (20/8). De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), apenas na capital federal, o número de candidatos inscritos chega a 195.687.

Embora o gabarito seja divulgado apenas na terça-feira, os participantes do concurso do governo federal poderão acessar o caderno de provas a partir das 20h deste domingo (18/8).

Ao todo, 228 cidades em todo o país realizaram a aplicação do exame. Os portões foram abertos às 7h30 da manhã e fechados às 8h30. Os candidatos tiveram duas horas e meia para concluir a prova de manhã.

Já aqueles que realizaram o exame no período da tarde dispuseram de três horas e meia para finalizar a prova. Confira os temas cobrados nas redações de cada bloco:

- Bloco 1: Política urbana e instrumentos do Estatuto da Cidade

- Bloco 2: SQL (Structured Query Language) e gerenciamento de dados

- Bloco 3: Política Nacional sobre Mudança do Clima

- Bloco 4: Mulher grávida e trabalho periculoso

- Bloco 5: Direitos indígenas

- Bloco 6: Déficit e responsabilidade fiscal

- Bloco 7: Agentes carcerários e políticas públicas

- Bloco 8: Avanço científico e tecnológico para diminuir as desigualdades econômicas