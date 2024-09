Filha de Deolane estava junto no momento da prisão; saiba detalhes

A casa caiu para a influenciadora Deolane Bezerra e a mãe, Solange, na última quarta-feira (4). Ambas foram presas em uma operação da Polícia Civil de Pernambuco. No entanto, durante a abordagem policial, a filha mais nova da advogada, Valentina, de 7 anos, presenciou a mãe sendo detida pelos agentes.

Nas redes sociais, Dayanne Bezerra, que está cuidando da menina, publicou um Storie ao lado da sobrinha e chegou a escrever: "Te amo até o fim dos tempos". Alguns internautas comentaram sobre o momento vivido por Valentina.

"Tenho dó da menina tadinha deve ter ficado toda perdida, nervosa. Que a família consiga a acolher", disse um usuário. "Infelizmente tem pessoas que não pensam na consequência de seus atos", pontuou outro. "Falem o que quiser, mas a união da família é inquestionável", frisou outro.

Prisão Deolane Bezerra

Para quem não acompanhou, a advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra foi presa em uma operação da Polícia Civil contra uma organização criminosa suspeita de praticar lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

A prisão ocorreu no bairro de Boa Viagem, no Recife (PE). Além dela, sua mãe, Solange Alves, também foi detida. Nas redes sociais, Dayanne Bezerra, irmã de Deolane, confirmou a prisão da influenciadora e também de sua mãe, Solange Bezerra.

"Nós temos uma vida pública, e temos um compromisso com vocês, nossos seguidores. Mais uma vez venho aqui, com a minha cara a bater, falar que estamos sendo perseguidas e que vamos provar a nossa inocência, custe o que custar. Espero que não venham especular e não me perguntem nada. O que eu tinha pra dizer eu disse aqui. Não temos vergonha e não devemos nada", exclamou ela.