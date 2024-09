TJSP: provas do concurso para escrevente são adiadas para 24/11

FA Francisco Artur

O certame reuniu mais de 180 mil inscritos. De acordo com a estatística de inscritos, a capital paulista tem o maior número de inscritos, sendo 89.856 - (crédito: Antonio Carreta/TJSP)

As provas do concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) para o cargo de escrevente na comarca da capital paulista, com salários de até R$ 6.043, foram adiadas para o dia 24 de novembro. O comunicado, assim como o edital do certame e a oferta de 572 vagas na seleção, foram publicados pela Vunesp, a banca organizadora.

O concurso para o Tribunal de Justiça de São Paulo havia sido anulado, por decisão judicial, no início deste mês. Em nota, o TJSP afirma que o motivo seria um erro no horário de encerramento da prova. Segundo o tribunal, em um dos locais onde o exame foi realizado, a fiscal de sala encerrou a prova uma hora antes do horário determinado.

Sobre o concurso

São ofertadas 572 vagas para escrevente técnico judiciário, cargo de nível médio, cuja remuneração é de R$ 6.043,54, além de benefícios como auxílio-alimentação, saúde e transporte.

A prova objetiva tem 100 questões de múltipla escolha distribuídas nos seguintes conteúdos: língua portuguesa, direito e gerais (atualidades, matemática, informática e raciocínio lógico).