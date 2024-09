Justiça anula provas que Suzane von Richthofen prestou; entenda o motivo

RP Raphaela Peixoto

Segundo o tribunal, em um dos locais onde o exame foi realizado, a fiscal de sala encerrou o prova com uma hora antes do horário determinado - (crédito: Divulgação/TJSP)

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) anulou prova realizada neste domingo (8/9) para o concurso de escrevente técnico judiciário. De acordo com o tribunal, a anulação alcança apenas a capital paulista. Nas demais regiões do estado seguem válidas os exames já realizados

Em nota, o TJSP afirma que o motivo seria um erro no horário de encerramento da prova. Segundo o tribunal, em um dos locais onde o exame foi realizado, a fiscal de sala encerrou o prova com uma hora antes do horário determinado. "Para não prejudicar os candidatos que ali estavam, em homenagem à isonomia, a Presidência do TJSP decidiu que será realizada nova prova objetiva, em data a ser definida", informa o órgão.

O órgão ainda ressaltou que "oportunamente serão divulgadas mais informações pela Vunesp e pelos canais de comunicação do TJSP", finaliza o comunicado.

Suzane von Richthofen prestou o concurso

Suzane von Richthofen, que cumpre pena em liberdade pela morte dos pais, prestou o concurso público do TJSP. Ela está inscrita com o nome que usa atualmente, Suzane Louise Magnani Muniz. Suzane realizou o exame em um colégio do bairro Cambuí, em Campinas.

Sobre o concurso

São ofertadas 572 vagas para escrevente técnico judiciário, cargo de nível médio, cuja remuneração é de R$ 6.043,54, além de benefícios como auxílio-alimentação, saúde e transporte.

A prova objetiva conteve 100 questões de múltipla escolha distribuídas nos seguintes conteúdos: língua portuguesa, direito e gerais (atualidades, matemática, informática e raciocínio lógico).

O certame reuniu mais de 180 mil inscritos. De acordo com a estatística de inscritos, a capital paulista tem o maior número de inscritos, sendo 89.856.