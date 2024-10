MPA convoca para prova de títulos de concurso com 264 vagas

RP Raphaela Peixoto

O Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) publicou, nesta quarta-feira (2/10), a convocação para prova de títulos do processo seletivo com 264 vagas de nível superior, para diversas áreas de atuação e no modelo de contratação temporária. A pasta também divulgou a lista com os nomes dos candidatos aprovados. O documento foi publicado no Diário Oficial da União.

Segundo o texto, a comprovação dos títulos será feita mediante o envio da imagem original dos documentos comprobatórios. Serão computados como válidos os títulos pertinentes à área específica do cargo para o qual o candidato concorre.

O envio dos documentos comprobatórios de títulos será realizado por meio do site da banca organizadora, desta quarta-feira (2/10) até sexta-feira (4/10). Somente serão aceitos arquivos nos seguintes formatos: JPG, JPEG, GIF, PNG ou PDF.



As vagas são para lotação em Brasília (DF) e nas 27 Superintendências Federais da Pesca e Aquicultura. As oportunidades são para as áreas de direito, economia, ciências contábeis, tecnologia da informação, jornalismo, marketing, design gráfico, entre outras.