TRF da 5ª Região define banca organizadora do concurso para juiz

RP Raphaela Peixoto

A Fundação Getulio Vargas foi a escolhida para estar a frente do concurso para juiz substituto do TRF-5 - (crédito: Divisão de Comunicação Social do TRF5/ reprodução )

O Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5), com jurisdição nos estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe, escolheu a Fundação Getulio Vargas (FGV) como a banca organizadora próximo concurso público para juiz federal substituto. O extrato de contratado foi divulgado na segunda-feira (30/9) no Diário da Justiça Eletrônico.

A quantidade de vagas ainda não foi divulgada. O cargo, de acordo com os requisitos do último certame para o posto, exige ser bacharel em direito, há, no mínimo, três anos, além de ter três anos de atividade jurídica. O salário ofertado era de R$ 27.500,17.

Concurso TRF5 para analista e técnicos terá provas em outubro

Outro concurso está em andamento no TRF-5, com vagas para analistas e técnicos. A aplicação das provas está marcada para 13 de outubro. A data de confirmação e os detalhes dos horários e locais das provas serão anunciados na próxima segunda-feira (7/10).

São ofertadas vagas para formação de cadastro reserva para as seções judiciárias de Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte, Ceará e Sergipe, além da sede do tribunal. Os salários iniciais variam entre R$ 5.831 e R$ 13.994, e técnico judiciário, que tem remuneração entre R$ 3.354 e R$ 8.529.

O certame será realizado por meio de provas objetiva e discursiva. Inscritos no cargo de agente polícia judicial também realizarão teste de aptidão física. As provas serão aplicadas simultaneamente em João Pessoa (PB), Aracaju (SE), Fortaleza (CE), Maceió (AL), Natal (RN) e Recife (PE), em turnos diferentes.