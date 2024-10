TRF-3 divulga resultado das provas do concurso para analista e técnico

RP Raphaela Peixoto

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, com atuação em São Paulo e Mato Grosso do Sul, divulgou o resultado das provas objetiva e discursiva do concurso para analista judiciário e técnico judiciário, com 269 vagas. A lista com os nomes dos aprovados está disponível no site da Fundação Carlos Chagas (FCC), banca organizadora do certame.

A prova objetiva foi composta por questões de língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, noções sobre o direito das pessoas com deficiência e conhecimentos específicos. Já a prova discursiva consistiu em um estudo de caso para o cargo de analista, enquanto os candidatos ao cardo de técnico fizeram uma redação.

O documento também convoca candidatos autodeclarados negros e indígenas para a avaliação da comissão de heteroidentificação. As datas e horários das avaliações serão informados posteriormente por meio do site da banca organizadora e de cartão informativo de convocação, a ser enviado aos candidatos por e-mail.

Segundo o documento, "a comissão de heteroidentificação, composta por cinco membros e suplentes, cujos nomes não serão divulgados, deverá ter seus integrantes distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade".

Os aprovados terão carga horária de 40 horas semanais. O salário para técnico é de R$ 8.529,65, e para analista o valor é de R$ 13.994,78.