Concurso BNDES: gabaritos das provas objetivas são divulgados

RP Raphaela Peixoto

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) divulgou, nesta segunda-feira (14/10), o gabarito e das provas objetivas do concurso para analista. A divulgação foi feita no site da banca organizadora do certame, a Fundação Cesgranrio.

As provas objetivas e discursivas foram aplicadas no domingo (13/10), em todas as capitais. Ao todo, 47.959 candidatos fizeram ambas as provas o que representa uma abstenção de 52,78%, visto que foram registradas 90.871 inscrições. A informação foi repassada pelo BNDES.

A divulgação da nota preliminar da prova discursiva está prevista para 27 de novembro. Já o resultado final desta etapa, após recursos dos candidatos, será divulgado em 13 de dezembro. A lista final de aprovados e os classificados para o cadastro de reserva saíra só em 2025, em 30 de janeiro.

São oferecidas 900 vagas, sendo 150 imediatas e 750 para formação de um cadastro de reserva, para o cargo de analista em diversas especialidades. A remuneração inicial é de R$ 20.900, além de benefícios. Pela primeira vez, o banco irá reservar uma cota de 30% para pessoas negras. Ainda será reservado 15% para pessoas com deficiência (PcDs).