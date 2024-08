Concurso BNDES: Mais de 121 mil inscrições foram registradas

RP Raphaela Peixoto

BNDES - (crédito: Leonardo Cavalcanti/CB/D.A Press)

O concurso do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) registrou mais de 121 mil inscrições. Segundo o banco foram registradas 121.400 inscrições. Ainda de acordo com o BNDES, no último dia de inscrição, em 19 de agosto, houve um pico de requerimentos com 33.600 pedidos.

Do total de inscrições, 71 mil já estão confirmadas, ou seja, já tiveram o pagamento da taxa concluída ou tiveram isenção de taxa comprovada. Cerca de 49 mil pedidos de inscrição ainda estão pendentes, ou seja não pagaram as taxas, que devem ser pagas até esta quarta-feira (21/8).

Ao todo, a seleção oferece 900 vagas, sendo 150 oportunidades imediatas e 750 vagas para formação de cadastro reserva. As chances são distribuídas para as seguintes ênfases:

Administração



Análise de sistemas — Cibersegurança



Análise de sistemas — Desenvolvimento



Análise de sistemas — Suporte



Arquitetura - Urbanismo



Arquivologia digital



Ciências contábeis



Ciência de dados



Comunicação social



Direito



Economia



Engenharia



Psicologia organizacional



Do total de vagas ofertadas inicialmente no certame e das que vierem a ser criadas durante o seu prazo de validade, 15% serão reservadas às pessoas com deficiência e 30% serão reservadas aos candidatos autodeclarados pessoas negras.

Os inscritos serão avaliados por meio de provas objetivas e discursivas. Ambos os exames, bem como a aferição da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos negros, serão realizadas em todas as 26 capitais dos estados brasileiros e no Distrito Federal. A aplicação das provas está prevista para 13 de outubro.