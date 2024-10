YR Yasmin Rajab

Os interessados em prestar o concurso dos Correios podem se inscrever até às 23h desta segunda-feira (28/10). O certame oferta 3.511 vagas imediatas, sendo 3.099 para o cargo de agente de Correios (carteiro) e 412 vagas para analista de Correios.

Para se candidatar, é preciso acessar o site da banca organizadora, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). O valor da taxa de inscrição é de R$ 39,80 para nível médio e R$ 42 para superior.

As provas estão marcadas para 15 de dezembro. A aplicação dos exames será em todas as regiões do país, com a possibilidade de abranger até 306 localidades.

Os candidatos passarão por provas objetivas e discursivas (no caso do cargo de analista). A objetiva será composta por 50 questões de múltipla escolha sobre língua portuguesa, matemática, noções de informática, conhecimentos gerais e código de conduta ética e integridade.

Requisitos e salários

A função de agentes dos Correios exige ensino médio. O salário é de R$ 2.429,26. Já as vagas para analista exigem ensino superior. São contempladas as seguintes especialidades: analista de sistemas, arquiteto, arquivista, assistente social e engenheiro (civil, de produção, de redes e comunicação, telecomunicações, elétrico).

A remuneração base do cargo de analista é de R$ 6.872,48. No caso do salário para as especialidades de arquiteto e engenheiro, o valor chega a R$ 10.302, devido ao complemento salarial.

Mais de 1 milhão de inscritos

Na última semana, os Correios divulgaram uma prévia do número de inscrições realizadas no concurso público. Segundo a empresa, mais de 1,2 milhão pessoas já se inscreveram para o certame. Deste total, 92% irão concorrer para o cargo de agente dos Correios (carteiro).