Concurso dos Correios: inscrições com 3.511 vagas estão abertas

RP Raphaela Peixoto

Os interessados devem se inscrever por meio do site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) - (crédito: Joédson Alves/Agência Brasil)

Estão abertas as inscrições para o novo concurso dos Correios. Os interessados devem se inscrever por meio do site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). O período de inscrições termina às 23h de 28 de outubro.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 39,80 para nível médio e R$ 42 para superior. Podem solicitar a isenção da taxa doadores de medula óssea em entidades cadastradas no Ministério da Saúde e os inscritos no CadÚnico. O prazo para solicitação termina nesta sexta-feira (11/10).



Leia também: Listas para vagas no STJ têm poucas mulheres

As provas estão marcadas para 15 de dezembro. A aplicação dos exames serão em todas as regiões do país, com a possibilidade de abranger até 306 localidades, conforme anunciou a estatal na última semana.

Das vagas

O certame oferta 3.511 vagas imediatas, dos quais 3.099 são para o cargo de agente de Correios (carteiro) e 412 vagas para analista de Correios. Em ambos os cargos haverá reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência e 30% para pessoas negras ou indígenas.

A função de agentes dos Correios exige ensino médio. O salário é de R$ 2.429,26. As vagas para analista, cargo que exige ensino superior, são para as seguintes especialidades: analista de sistemas, arquiteto, arquivista, assistente social e engenheiro (civil, de produção, de redes e comunicação, telecomunicações, elétrico). A remuneração base do cargo de analista é de R$ 6.872,48.

Leia também: Brasileiras são selecionadas para Programa de Lideranças Climáticas em NY

No caso da remuneração da especialidade de arquiteto e engenheiro do cargo de analista o valor chega a R$ 10.302, devido um complemento salarial. Segundo o edital, isso foi feito a fim de atender o piso mínimo legal da categoria, previsto na legislação.

Como serão as provas?



Os candidatos serão avaliados por meio de uma prova objetiva. Os inscritos ao cargo de analista farão também uma prova discursiva.

Compõem a prova objetiva 50 questões de múltipla escolha sobre língua portuguesa, matemática, noções de informática, conhecimentos gerais e código de conduta ética e integridade.

As provas do cargo de analista também terão itens de conhecimentos específicos. A prova discursiva será uma redação, cujo tema será fornecido no momento da prova, devendo conter no mínimo 20 (vinte) e no máximo 30 linhas.