CNU: resultados preliminares da avaliação de títulos é divulgado; confira

RP Raphaela Peixoto

Realizado em 228 cidades, o concurso oferta 6.640 vagas em 21 órgãos - (crédito: Reprodução/Fundação Cesgranrio)

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) divulgou nesta segunda-feira (4/11) o resultado preliminar da prova de títulos de todos os blocos do certame. A consulta pode ser realizada por meio do site oficial da seleção no menu "Resultados e Convocação". Realizado em 228 cidades, o concurso oferta 6.640 vagas em 21 órgãos.

A etapa tem pontuação máxima de 10 pontos, independentemente do total dos valores dos títulos apresentados ser superior a esse limite. Candidatos que não apresentarem a documentação dentro do prazo estipulado receberão nota zero nesta avaliação. Contudo, a falta de títulos não resultará na desclassificação do candidato, que conservará a pontuação alcançada nas fases anteriores do processo seletivo.

O período para apresentar possíveis recursos em relação ao resultado preliminar da avaliação de títulos tem início nesta segunda-feira (4/11) e se estende até amanhã (5/11). Os recursos devem ser protocolados na área do candidato, através do menu "Interposição de recursos".

Próximos passos

Aqueles que estão concorrendo às vagas reservadas para cotas raciais e para pessoas com deficiência começarão a ser convocados para os procedimentos de verificação a partir de 17 de outubro. Nesse dia também será divulgado o resultado dos pedidos de revisão das notas da prova discursiva.

Os resultados iniciais das etapas comprobatórias sairão no dia 13 de novembro e, até o dia 14, os participantes ainda terão a oportunidade de apresentar possíveis pedidos de recurso.

A publicação dos resultados finais do certame está prevista para 21 de novembro. A classificação dos candidatos levará em conta as notas mais altas dentro do quantitativo de vagas disponíveis, além da preferência entre as carreiras e especialidades indicada pelo candidato no ato da inscrição.