TCDF: divulgadas informações da prova; salários a partir de R$ 21 mil

RP Raphaela Peixoto

O Tribunal de Contas do Distrito Federal publicou, nesta sexta-feira (1º/11), informações a respeito da aplicação das provas do concurso para o cargo de auditor externo, marcadas para 17 de novembro. Os exames serão aplicados em turnos diferentes. Pela manhã, será aplicada a avaliação objetiva e, no turno vespertino, a discursiva. O documento foi publicado no Diário Oficial da União, na página 88.

Conforme previsto no documento, a abertura dos portões está marcada para as 7h no período matutino e para as 14h no turno vespertino. Já o fechamento dos portões está marcado para 8h e para 15h, respectivamente. O início das provas está previsto para 8h30 no turno matutino e 15h30 à tarde, tudo no horário de Brasília.

Os candidatos terão acesso ao local de aplicação dos exames a partir de 8 de novembro. A consulta deve ser realizada por meio do site da banca organizadora, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

Ainda de acordo com o documento, no dia da prova é proibido o porte ou o uso de aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação, de registro, eletrônicos ou não; agendas eletrônicas, gravadores, pen drive, fones de ouvido, livros, anotações, chaves com alarme, celulares ou similares. Não será permitido também o uso de relógio, óculos escuros, acessórios de chapelaria ou protetores auriculares. Além delevar os cadernos de provas

São ofertadas sete vagas para o cargo de auditor externo com salários a partir de R$ 21 mil. As vagas serão distribuídas de acordo com a área demandada pelo órgão: