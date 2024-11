Concurso Anatel publica resultado final da prova discursiva

FA Francisco Artur de Lima

O concurso da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) divulgou o resultado final das provas discursivas nesta segunda-feira (11/11). O certame também convocou candidatos à avaliação psicossocial às vagas para pessoas com deficiência e ao processo de heteroidentificação à autodeclaração de postulantes negros.

As informações sobre a seleção da Anatel foram publicadas no Diário Oficial da União dessa segunda. As provas do certame, que oferece 50 vagas para o cargo de especialista em regulação de serviços públicos de telecomunicações, foram realizadas em setembro deste ano.

Vagas

As oportunidades que serão preenchidas no concurso da Anatel vão preencher os cargos de especialista em regulação de serviços públicos de telecomunicações. Os salários serão de R$ 16.413,35. De acordo com o Cebraspe — banca organizadora do certame — as oportunidades são divididas entre as seguintes especialidades:

Especialista em regulação de serviços públicos de telecomunicações - ciências contábeis: 3 vagas;



Especialista em regulação de serviços públicos de telecomunicações - ciências de dados: 15 vagas;

Especialista em regulação de serviços públicos de telecomunicações - direito: 8 vagas;

Especialista em regulação de serviços públicos de telecomunicações - economia: 4 vagas;



Especialista em regulação de serviços públicos de telecomunicações - engenharia: 10 vagas;



Especialista em regulação de serviços públicos de telecomunicações - geral: 10 vagas.

Conforme o edital publicado em janeiro deste ano, concurso da Anatel foi composto pelas etapas de provas objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório; avaliação de títulos, de caráter classificatório; e curso de formação, de caráter eliminatório e classificatório.