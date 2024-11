Concurso Correios: número de inscritos é divulgado, veja a concorrência

RP Raphaela Peixoto

O concurso público dos Correios registrou cerca de 1,7 milhão de inscritos, conforme divulgado pela estatal. O quantitativo supera em 55% o número de inscritos registrados no último certame, realizado em 2011. Os inscritos disputam 3.511 vagas para cargos de nível médio e superior.

Ou seja, a concorrência geral do concurso dos Correios é de 484,19 candidatos por vaga. Para o cargo de carteiro é 484,02 candidatos por vaga e para analista é 269,42 candidatos por vaga.

O cargo de agente de Correios, que exige nível médio, registrou cerca de 88% do total de inscritos, foram mais de 1,5 milhão de inscrições. Já 111 mil pessoas se inscreveram o cargo de analista de Correios, de nível superior.

Do total de vagas, 3.099 são para o cargo de agente de Correios e 412 são destinadas para analista de Correios. Os salários é de R$ 2.429,26 e R$ 6.872,48, respectivamente. No caso do salário para as especialidades de arquiteto e engenheiro, o valor chega a R$ 10.302, devido ao complemento salarial.

Os candidatos passarão por provas objetivas e discursivas (no caso do cargo de analista). A objetiva será composta por 50 questões de múltipla escolha sobre língua portuguesa, matemática, noções de informática, conhecimentos gerais e código de conduta ética e integridade.

As provas estão marcadas para 15 de dezembro. A aplicação dos exames será em todas as regiões do país, com a possibilidade de abranger até 306 localidades.