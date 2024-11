FA Francisco Artur de Lima

O Concurso do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Unificado, previsto para 8 de dezembro, já tem as definições de horários das provas e a previsão de quando sairão os locais das avaliações. Ao todo, o concurso oferece 412 vagas distribuídas entre os cargos de analista e técnico judiciário.

As provas do TSE Unificado, conforme o Diário Oficial da União desta sexta-feira (22/11), terão duração de 4h e 30 minutos a candidatos para analista judiciário. Portões abrem às 7h e fecham às 8h. Provas começam às 8h 30. Já as avaliações aos cargos de técnico do judiciário terão duração de 3h 30. No dia 8 dezembro, os portão abrem às 14h e fecham Às 15h. As avaliações começam 15h30.

Os locais de prova do TSE Unificado, de acordo com o Diário Oficial, serão divulgados a partir do dia 29 de novembro de 2024. Os candidatos devem acessar esses detalhes, por meio do site do Cebraspe, a banca organizadora da seleção.

TSE Unificado

Ao todo, o concurso TSE Unificado teve 637 mil inscrições. Do total, 344.004 candidatos concorrem para técnico judiciário, enquanto 293.651 para a carreira de analista. As vagas serão alocadas em tribunais de 26 estados e no TSE, em Brasília.

As remunerações para os cargos variam de R$ 8.529,65 a R$ 13.994,78 mais benefícios. Todas as oportunidades são direcionadas a candidatos com nível superior. De acordo com o edital do TSE Unificado, a nomeação dos aprovados ocorrerá em julho do ano que vem, um mês após a divulgação do resultado final das provas, cuja divulgação está prevista para junho de 2025.