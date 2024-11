Caesb lança edital com 303 vagas e salários de até R$ 11 mil

FA Francisco Artur de Lima

Um edital de concurso para o provimento de 303 vagas, com salários de até R$ 11 mil foi publicado pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb). De acordo com o Diário Oficial do Distrito Federal desta quinta-feira (21/11), haverá oportunidades para os níveis superior e médio. As provas serão aplicadas no dia 9 de março de 2025.

As inscrições para o certame poderão ser feitas entre os dias 8 e 27 de janeiro de 2025, no portal da banca organizadora Cebraspe. Para a confirmação na participação do concurso, o candidato deve efetuar pagar uma taxa que varia entre R$ 71 — para cargos de nível médio e técnico — e R$ 92 para vagas que demandam nível superior.

Vagas de nível superior

Biólogo: uma vaga imediata + cinco de cadastro reserva

Engenheiro Agrimensor: uma vaga imediata + cinco de cadastro reserva

Engenheiro Ambiental: uma vaga imediata + cinco de cadastro reserva

Engenheiro Civil: nove vagas imediatas + 19 de cadastro reserva

Engenheiro Eletricista: duas vagas imediatas + seis de cadastro reserva

Engenheiro Eletrônico: duas vagas imediatas + cinco de cadastro reserva

Engenheiro Florestal: uma vaga imediata + cinco de cadastro reserva

Engenheiro Mecânico: cinco vagas imediatas + oito de cadastro reserva

Engenheiro Químico: quatro vagas imediatas + dez de cadastro reserva

Geógrafo: uma vaga imediata + cinco de cadastro reserva

Químico: uma vaga imediata + cinco de cadastro reserva

Administrador: quatro vagas imediatas + dez de cadastro reserva

Analista de Sistemas: três vagas imediatas + sete de cadastro reserva

Contador: uma vaga imediata + cinco de cadastro reserva

Economista: uma vaga imediata + seis de cadastro reserva

Estatístico: uma vaga imediata + cinco de cadastro reserva

Pedagogo: uma vaga imediata + cinco de cadastro reserva

Advogado: uma vaga imediata + cinco de cadastro reserva.

O salário inicial do aprovado será de R$ 10.873,95. Após o estágio probatório, a remuneração passará a ser de R$ 11.961,34.

Vagas de nível médio

Operador de Estação de Tratamento: quatro vagas imediatas + 11 de cadastro reserva

Assistente Administrativo: seis vagas imediatas + 11 de cadastro reserva.

O salário inicial do aprovado será de R$ 4.426,60. Após o estágio probatório, a remuneração será de R$ 4.869,27.

Vagas de nível técnico

Técnico de Edificações: nove vagas imediatas + 20 de cadastro reserva

Técnico de Saneamento: nove vagas imediatas + 18 de cadastro reserva

Técnico Eletricista: cinco vagas imediatas + nove de cadastro reserva

Técnico Eletrônico: duas vagas imediatas + seis de cadastro reserva

Técnico em Hidrologia: uma vaga imediata + cinco de cadastro reserva

Técnico Mecânico: quatro vagas imediatas + nove de cadastro reserva

Técnico Químico: uma vaga imediata + cinco de cadastro reserva

Técnico de Telecomunicações: uma vaga imediata + cinco de cadastro reserva.

O salário inicial do aprovado será de R$ 6.523,63. Após o estágio probatório, a remuneração será de R$ 7.176.