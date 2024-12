TRT da 15ª Região lança edital de concurso de nível superior

RP Raphaela Peixoto

As inscrições para o concurso do TRT começam na segunda-feira - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Com sede em Campinas (SP), o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região publicou, nesta quinta-feira (5/12), o edital de abertura do concurso público para analista e técnico judiciário. As vagas são para formação de cadastro reserva e os salários chegam a R$ 16.035,69.

As inscrições ficarão abertas entre segunda (9/12) e 20 de janeiro de 2025. Para inscrever-se, o interessados deverão acessar o site da banca organizadora, a FCC. A taxa de inscrição é de R$ 110 para os cargos de analista judiciário e de R$ 90 para técnico judiciário. O pagamento do valor da inscrição deverá ser realizado até 21 de janeiro.

Os candidatos farão provas objetivas e discursivas. Os exames serão realizadas em Bauru/SP, Campinas/SP, Jundiaí/SP, Piracicaba/SP, Ribeirão Preto/SP, São José do Rio Preto/SP, São José dos Campos/SP e Sorocaba/SP em 30 de março. Compõem a prova objetiva 60 questões objetivas de múltipla escolha.



Salários

A remuneração inicial para o cargo de analista é de R$ 13.994,78. O salários do cargo de analista judiciário, área judiciária, especialidade oficial de justiça avaliador federal será acrescido da Gratificação de Atividade Externa - GAE, no valor de R$ 2.040,91.

Os salários de técnico é de R$ 8.529,65. A remuneração do cargo de técnico judiciário, área administrativa, especialidade agente da polícia judicial será acrescida da Gratificação de Atividade de Segurança - GAS, no valor de R$ 1.243,91, desde que cumpridas as disposições da Resolução CSJT n.º 315/2021 e suas alterações.

Cargo/Área/Especialidade

Analista judiciário

Analista judiciário - área judiciária - especialidade oficial de justiça avaliadorfederal



Analista judiciário - área judiciária



Analista judiciário - área administrativa



Analista judiciário - área administrativa - especialidade contabilidade



Analista judiciário - área apoio especializado - especialidade arquitetura



Analista judiciário - área apoio especializado - especialidade arquivologia



Analista judiciário - área apoio especializado - especialidade biblioteconomia



Analista judiciário - área apoio especializado - especialidade comunicação social



Analista judiciário - área apoio especializado - especialidade engenharia



Analista judiciário - área apoio especializado - especialidade engenharia (Civil)



Analista judiciário - área apoio especializado - especialidade engenharia (Elétrica)



Analista judiciário - área apoio especializado - especialidade engenharia (Mecânica)



Analista judiciário - área apoio especializado - especialidade engenharia (Segurança do Trabalho)



Analista judiciário - área apoio especializado - especialidade estatística



Analista judiciário - área apoio especializado - especialidade fisioterapia



Analista judiciário - área apoio especializado - especialidade mistória



Analista judiciário - área apoio especializado - especialidade medicina



Analista judiciário - área apoio especializado - especialidade medicina(do Trabalho)



Analista judiciário - área apoio especializado - especialidade medicina (Psiquiatria)



Analista judiciário - área apoio especializado - especialidade odontologia (Endodontia)



Analista judiciário - área apoio especializado - especialidade odontologia



Analista judiciário - área apoio especializado - especialidade psicologia



Analista judiciário - área apoio especializado - especialidade serviço social



Analista judiciário - área apoio especializado - especialidade tecnologia da informação

Técnico judiciário