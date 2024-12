CNU: Último dia para envio de títulos de candidatos reintegrados

RP Raphaela Peixoto

De acordo o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, 32.260 candidatos ficaram habilitados à correção das provas discursivas e redações - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Termina nesta quinta-feira (5/12) o prazo para os candidatos reintegrados ao Concurso Nacional Unificado (CNU), após decisão judicial enviar os títulos. Embora esta fase do concurso não seja eliminatória, ela serve para classificação e pode elevar a pontuação dos candidatos. A divulgação do resultado preliminar da avaliação de títulos está prevista para 15 de janeiro de 2025.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os participantes devem encaminhar os documentos pela área do candidato no site oficial do certame. É possível incluir diplomas e declarações como documentos comprobatórios. Para a validação de títulos profissionais serão aceitos: carteira de trabalho, termo de posse, contrato de prestação de serviços e recibos de pagamento, entre outros.

Leia também: Conheça as barreiras para a ascensão de mulheres no Executivo federal

Vale ressaltar que após o acordo judicial firmado com o Ministério Público Federal (MPF) os editais dos blocos 4 e 5 para o cargo de Analista Técnico de Políticas Sociais (ATPS) foram retificados, no qual foi inclusa a exigência de títulos.

De acordo o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, 32.260 candidatos ficaram habilitados à correção das provas discursivas e redações. Uma decisão judicial da 2ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Tocantins cancelou a eliminação dos candidatos que não completaram todas as informações de identificação no cartão de respostas da prova.

Além disso, outro motivo para a reintegração dos candidatos é garantir a correção da prova escrita para candidatos de cotas raciais para pessoas negras, pois a Instrução Normativa MGI nº 23/2023 determina que sejam corrigidas a mesma quantidade de provas para candidatos cotistas e da ampla concorrência.

Veja o cronograma: