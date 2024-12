TSE Unificado: locais de realização das provas já estão disponíveis

RP Raphaela Peixoto

Ao todo, o concurso TSE Unificado teve 637 mil inscrições. Do total, 344.004 candidatos concorrem para técnico judiciário, enquanto 293.651 para a carreira de analista. As vagas serão alocadas em tribunais de 26 estados e no TSE, em Brasília - (crédito: José Cruz/Agência Brasil)

Inscritos no Concurso Público Unificado da Justiça Eleitoral já podem verificar os locais de provas previstas para 8 de dezembro. A consulta pode ser realizada por meio da página da banca organizadora -Cebraspe, de forma individual. O certame oferece 412 vagas para os cargos de analista e técnico judiciário.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo o edital para consulta dos horários das provas, as provas terão duração de 4h e 30 minutos aos candidatos para analista judiciário. Portões abrem às 7h e fecham às 8h. Provas começam às 8h 30. Já as avaliações aos cargos de técnico do judiciário terão duração de 3h 30. No dia 8 dezembro, os portões abrem às 14h e fecham às 15h. As avaliações começam 15h30.

Leia também: Confira estratégias para a reta final até a prova do TSE Unificado

Orientações

No dia das provas, os candidatos deverão comparecer ao local de realização dos exames munidos de caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, além do comprovante de inscrição e documento de identidade original. Serão eliminadas do concurso os participantes que portarem:

aparelhos eletrônicos, tais como wearable tech, máquinas calculadoras, agendas eletrônicas e/ou similares, telefones celulares, smartphones, tablets, iPods, gravadores, pen drives, MP3 players e/ou similares, relógios de qualquer espécie, alarmes, chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico; fones de ouvido e/ou quaisquer transmissores, gravadores e/ou receptores de dados, imagens, vídeos e mensagens etc.;



óculos escuros, protetor auricular, lápis, lapiseira/grafite, marca-texto e/ou borracha;



quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc.;



quaisquer recipientes ou embalagens que não sejam fabricados com material transparente, tais como garrafa de água, suco, refrigerante e embalagem de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolate, balas, entre outros).

Do certame

Ao todo, o concurso TSE Unificado teve 637 mil inscrições. Do total, 344.004 candidatos concorrem para técnico judiciário, enquanto 293.651 para a carreira de analista. As vagas serão alocadas em tribunais de 26 estados e no TSE, em Brasília.

As remunerações para os cargos variam de R$ 8.529,65 a R$ 13.994,78 mais benefícios. Todas as oportunidades são direcionadas a candidatos com nível superior. De acordo com o edital do TSE Unificado, a nomeação dos aprovados ocorrerá em julho do ano que vem, um mês após a divulgação do resultado final das provas, cuja divulgação está prevista para junho de 2025.