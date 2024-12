Edital ICMbio: concurso oferta 350 vagas; veja detalhes

RP Raphaela Peixoto

O certame tem como banca organizadora o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) - (crédito: ICMBio/Divulgação)

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) lançou o concurso público com 350 vagas para os cargos de analista administrativo e de analista ambiental. O edital de abertura foi divulgado nesta segunda-feira (9/12) no Diário Oficial da União. As vagas estão distribuídas conforme o quadro a seguir:

Cargo Localidade de vaga Vagas AC PCD PP Total Cargo 1: Analista Administrativo Região Norte 7 1 2 10 Região Nordeste 7 1 2 10 Região Centro-Oeste 7 1 2 10 Região Sudeste 7 1 2 10 Região Sul 7 1 2 10 Sede em Brasília/DF 52 4 14 70 Cargo 2: Analista Ambiental Região Norte 37 3 10 50 Região Nordeste 18 2 5 25 Região Centro-Oeste 18 2 5 25 Região Sudeste 18 2 5 25 Região Sul 11 1 3 15 Sede em Brasília/DF 67 5 18 90

O certame tem como banca organizadora o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). A seleção compreenderá provas objetivas e discursiva, de caráter eliminatório e classificatório. Os exames, para todos os candidatos, serão realizados nas 27 capitais brasileiras e está prevista para 23 de fevereiro de 2025.

Ambos os cargos, tem como requisito ensino superior completo. O salário é de 8.817,72 para carga horária de 40 horas semanais.

O período de inscrições ficará aberto entre os dias 16 de dezembro e 3 de janeiro. Os interessados poderão se inscrever por meio do site da banca organizadora. A taxa de inscrição é de R$ 93 para analista administrativo e R$ 99 para analista ambiental.

Serviço