Fashion em todas as ocasiões: looks do trabalho ao happy hour

Com o fim de ano, além das festas de família, começa também a temporada de confraternizações. É um happy hour daqui, um amigo-oculto de amigos dali e uma série de oportunidades para relaxar um pouco depois do ano de trabalho.

Mas a rotina continua corrida e, na grande maioria das vezes, é impossível passar em casa depois do trabalho para se arrumar para o rolê. A solução, nesses casos, é investir em looks que transitam bem tanto no ambiente corporativo quanto em bares, restaurantes e baladas.

Existem algumas peças que são coringas e se transformam apenas com a adição de um acessório ou uma mudança no sapato. Entre elas, o produtor de moda e diretor de desfiles Gabriel Guimarães (@gabguimaraes) destaca a camisa branca para todos os gêneros. "É clássica e versátil, pode ser usada com diferentes calças ou saias".

Também adepta da camisa branca, a consultora de imagem Lilian Lemos (@lilianlemosmachado) ressalta as saias midi, mais soltas e rodadas e as pantalonas. Ao mesmo tempo em que podem ser discretas e formais quando usadas sem acessórios e com os cabelos presos, transformam-se em looks perfeitos para o barzinho ou a balada quando combinados com itens mais chamativos.

"Um acessório poderoso, como um brinco grande ou um colar estilo corrente, acende o look na hora. Eles ficam próximos do rosto e chamam a atenção. Se completar com um cinto bonito de metal, que está super na moda, a roupa já sobe de nível e vira de festa", comenta Lilian.

Como nem sempre é possível trocar os sapatos, a consultora explica que os acessórios

são realmente os melhores aliados nesses momentos. Ela sugere também cores fortes e neutras, que combinam com a maioria das bijuterias e joias. O vinho e o azul-marinho estão em alta e, ao mesmo tempo em que ficam discretos no ambiente corporativo, tornam-se elegantes no happy hour.

As peças certas

Saia midi em diversas apresentações e combinações que vão desde as mais arrumadas até as mais despojadas (foto: Pinterest/Reprodução)

A saia midi, seja ela rodada, seja rente ao corpo, como as saias lápis, super indicadas por Gabriel, permitem tanto looks mais descolados, quando usadas com tênis e camiseta, quanto os mais finos, se combinadas com camisas e salto alto.

"Elas são ótimas opções para ambientes formais e viram uma produção totalmente diferente quando você troca a blusa. Os vestidos midi também seguem essa linha, podem ser formais e despojados a depender dos acessórios e do sapato", ensina Gabriel.

Quem usa blazer no ambiente de trabalho acaba tendo um trunfo. O produtor de moda ensina que é possível usar uma blusa informal ou até uma regata por dentro da peça e tirá-lo na hora do happy hour. Além dos acessórios, como brincos e colares, Gabriel destaca um dos queridinhos do momento e que pode ser usado na cabeça, na roupa, na bolsa, no colarinho e onde mais a imaginação mandar: o lenço.

O batom vermelho e a blusa tomara que caia transformaram a pantalona em um item super fashionista (foto: Fotos: Pinterest/Reprodução)

Para os homens, mudar o visual pode ser um pouco mais difícil. Os que usam camisa costumam estar com a peça amarrotada ou suada ao fim do dia e, por isso, Lilian indica, para quem puder, que o ideal é trocar a camisa. "Dependendo do evento no pós-expediente e de quem ele vai encontrar, pode valer a pena levar uma camisa extra no cabide dentro do ônibus ou do metrô. Dá um trabalho a mais no trajeto, mas, dependendo, pode compensar", comenta.

Tecidos tecnológicos, muito comuns hoje em dia, e que não amassam também ajudam e são alternativas para quem não quer trocar. No fim do dia, tire a gravata, abra um ou dois botões e coloque a camisa para fora da calça para um ar mais despojado.

Assim como ocorre com as mulheres, as cores ideais das calças, para eles, são as mais escuras, que casam bem com todo tipo de camisa. "Com uma camisa preta, fica aquele look todo dark; com uma clara ou branca, cria um contraste que também chama a atenção", explica Lilian.

Aqui, a pantalona fica simples e elegante, combinada com uma camisa. Mas uma regata estilosa por dentro pode ser o segredo para um look informal (foto: Pinterest/Reprodução)

Os cabelos penteados, as unhas bem cortadas e a barba feita também fazem toda a diferença, assim como um toque de perfume mais intenso de noite. "Detalhes mudam tudo e mostram que você está preparado para aquele momento", completa.

Embora a maioria dessas dicas se encaixe para quase qualquer um, a consultora comenta a importância de conhecer o próprio estilo e a cores da sua cartela pessoal. Assim, é possível investir em peças e tons que valorizem a sua beleza e mostrem o que você quer comunicar com seu visual.

Como escapar do uniforme?

Muitas pessoas precisam usar uniformes ou peças padronizadas na rotina de trabalho, nesses casos, quando forem sair depois do expediente, é importante levar opções de roupas versáteis. Para as mulheres, Lilian indica vestidos de tecidos que não amassam — crepe e elastano são as melhores opções. Por serem apenas uma peça, são mais fáceis de levar e combinar. Coloque uma sandália, batom forte e brinco grande, pronto!

"Na maioria dos casos, o uniforme pode ficar em um vestiário ou armário no ambiente de trabalho, então a mochila ou sacola só fica cheia na ida. Na hora de sair, deixe tudo ali e saia apenas com o necessário", sugere a consultora.

Para os homens, tecidos que não amassam também devem ser um investimento. As sacolas com fundo quadrado são as mais indicadas para levar o look para o trabalho. O sapato vai no fundo e as roupas por cima.