Autorizado! Concurso da PF oferecerá 192 vagas, confira os cargos

RP Raphaela Peixoto

As oportunidades são para agente administrativo, assistente social, contador, enfermeiro, médico, psicólogo, farmacêutico, nutricionista, estatístico, administrador, técnico em comunicação social e técnico em assuntos educacionais - (crédito: Reprodução/PF)

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos autorizou a realização do concurso público para Polícia Federal (PF) com 192 vagas para cargos do Plano Especial de Cargos da corporação. A Portaria autorizativa foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (6/12).

As oportunidades são para agente administrativo, assistente social, contador, enfermeiro, médico, psicólogo, farmacêutico, nutricionista, estatístico, administrador, técnico em comunicação social e técnico em assuntos educacionais. Não foram informados o salário e a jornada de trabalho.

A responsabilidade pela realização do certame será da PF. O prazo para a publicação do edital de abertura do certame será de até seis meses, contados a partir da data da publicação da portaria, conforme informado no documento. Também é estabelecido o prazo de dois meses, após a publicação do edital, para a realização da primeira prova do concurso.