TSE Unificado: candidato é preso com ponto eletrônico durante prova

RP Raphaela Peixoto

O investigado, a princípio, é acusado de cometer fraude em concurso público, uma infração que pode resultar em pena de prisão de um a quatro anos, além de multa, elevada em um terço por ser servidor público - (crédito: Reprodução/Polícia Federal )

A Polícia Federal prendeu em flagrante um candidato com ponto eletrônico durante realização da prova Concurso Público Nacional Unificado da Justiça Eleitoral (CPNUJE), conhecido como TSE Unificado, em Recife. O certame foi realizada no domingo (8/12).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com a corporação, o suspeito ainda tentou fugir do local de prova portando o caderno de questões, com o objetivo de fraudar o certame, no entanto, foi contido e preso. Com a prisão, a PF prosseguirá com a investigação no intuito de identificar outros envolvidos com a prática criminosa.

Leia também: PT nacional orienta deputados a apoiar corte no Fundo Constitucional do DF

O investigado, a princípio, é acusado de cometer fraude em concurso público, uma infração que pode resultar em pena de prisão de um a quatro anos, além de multa, elevada em um terço por ser servidor público.

A operação foi realizada com o intuito de identificar e capturar indivíduos suspeitos de estarem utilizando dispositivos para recepção de sinais de radiofrequência, comumente denominados ponto eletrônico.

Do certame

Ao todo, o concurso TSE Unificado teve 637 mil inscrições. Do total, 344.004 candidatos concorrem para técnico judiciário, enquanto 293.651 para a carreira de analista. As vagas serão alocadas em tribunais de 26 estados e no TSE, em Brasília.

As remunerações para os cargos variam de R$ 8.529,65 a R$ 13.994,78 mais benefícios. Todas as oportunidades são direcionadas a candidatos com nível superior. De acordo com o edital do TSE Unificado, a nomeação dos aprovados ocorrerá em julho do ano que vem, um mês após a divulgação do resultado final das provas, cuja divulgação está prevista para junho de 2025.